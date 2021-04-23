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Haber Giriş: 23.04.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. İki lider Haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde görüşme kararı aldı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilşkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı.

Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.

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