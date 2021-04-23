Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilşkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı.

Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.

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