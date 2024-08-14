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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#Mahmud Abbas#TBMM
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 18:55

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABBAS'I FİDAN KARŞILADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Abbas'ı ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Buyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

 

 

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#Filistin#Mahmud Abbas#TBMM

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