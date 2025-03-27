Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.



