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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Dini Azınlık Temsilcileri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 22:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik



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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Dini Azınlık Temsilcileri

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