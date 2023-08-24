Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan peş peşe kritik görüşmeler

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alındı ve bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç daha sonra ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Kılıç şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips, Victoria Spartz ile bir araya geldik. İki ülke ilişkileri yanı sıra bölgesel ve küresel diğer konuları ele aldık. Verimli geçen bu ziyaret vesilesiyle misafirlerimize teşekkür ederim.