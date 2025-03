Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç: Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez

Haberin Devamı

Sayın Trump, 'Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı bitireceğim' sözünü sürekli dile getirmişti. Bunu bir vaat olarak söylemişti. Altı haftayı biraz geçkin süredir görev başında olan yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bununla alakalı çeşitli arayışlar içerisinde. Gelişmeler, İsrail’in Gazze'ye olan saldırısı ve oradaki bizim soykırım olarak adlandırdığımız, İsrail Hükümeti’nin ortaya koymuş olduğu saldırılar ve bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman, vaatlerle yapılmak istenenle beraber aynı zamanda bir de dünyanın bir takım gerçekleri diyelim. Biz Avrupa’nın bir parçası olarak güvenliğin temel unsurlarından birisiyiz. Türkiyesiz bir Avrupa güvenliğini düşünmek pek mümkün değil. Bunu zaten sayın cumhurbaşkanımız da dışişleri bakanımız da çeşitli toplantılarda dile getirdiler. Arayışlar var ama Türkiye’nin bu anlamda bu bir pazarlık değil bu bir gerçek yani. Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması, Türkiye’nin varlığı olmaksızın mümkün değil ama Türkiye burada ne katkı sunacak, ne katkı sunabilir. Bizim Avrupa’nın içerisindeki Avrupa Birliği, Avrupa kıtası genel anlamdaki durumumuzda tabii ki gündem konusu olacak.



"AB, TÜRKİYE’NİN KIYMETİNİ ANLAMAYA BAŞLADI"



Bugün sayın cumhurbaşkanımızın yıllar önce 'Dünya beşten büyüktür' söyleminin aslında ne anlama geldiğini birebir yaşamış olduk. Uygulanan kurallar ve standartlar çok esnetilebiliyor. Bugün bazı ülkelerde bir Filistin bayrağıyla veyahut da Filistin’in özgürlüğünü sembolize eden bir takım sembollerle sokağa çıkmak ya da bazı yerlere girmek istediğiniz zaman engellemelerle karşılaşıyorsunuz. Gazze‘deki insanların suçu neydi? Henüz yıkılmış binaların altında kaç insanın hayatını kaybettiğini tam olarak bilemiyoruz. Ukrayna Savaşı’ndaki yaşanan tepkilerle, burada yaşananlar arasındaki farka baktığınız zaman maalesef bazı çifte standart konularının uygulandığını görebiliyorsunuz. Onun için değerler demokratikleşme hukukun üstünlüğü gibi konuları değerlendirdiğinizde bizim de söyleyecek bazı sözlerimiz var. Avrupa Birliği ile ilgili en temel unsurlardan birisi üye ülkeler bunlar var, bir de Avrupa Birliği’nin kendisinin kurum olarak yapısı var. Zaten ilginç bir çatışmanın yaşandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Kimi zaman 'Biz egemen ülkeyiz' diyor bazı üye ülkeler, 'Şu konuda biz karar vereceğiz' diyorlar, Brüksel diyor ki, 'Hayır biz Avrupa birliği olarak kurumsal olarak buna karar veririz' dolayısıyla siz bunu kendi başınıza yapamazsınız. Bilgilendirme açısından yapılacak olan toplantı yarın yapılacak. Sayın cumhurbaşkanımız bilgilendirilecek. Toplantıya cumhurbaşkanımızın katılması öngörülüyor. Avrupa Birliği üyeliği bizim için stratejik bir hedef olarak zaten var ama Avrupa Birliği’nin ve Avrupa’nın yöneticileri Türkiye’nin kıymetini zannedersem özellikle son bir yıl içerisinde çok daha fazla anlamaya başladı.



"SAVUNMA SANAYİNDE ARTIK SEÇİCİ DAVRANIYORUZ"



Amerika Birleşik Devletleri‘nde üretilen bazı savunma sanayilerine Türkiye’nin altyapısı destek vermekte. Yine aynı şekilde bizim insansız hava aracı kabiliyetleri zaten tüm dünya tarafından biliniyor. İsim olarak vermek doğru olmaz ama geçmişte bizimle özellikle savunma sanayinde işbirliği yapmaktan imtina eden veyahut da yapmak istemeyen birçok kurum, karar verici veyahut da şirket şu anda 'Biz nasıl Türkiye ile birlikte ortaklık yaparız, nasıl Türk sanayisi ile beraber çalışırız' bu tip mücadeleler içerisinde. Bu noktada da bizim savunma sanayimiz seçici davranıyor artık bu saatten sonra.



TRUMP-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ



Anında görme imkanım olmadı ama sonradan izleme imkanımız oldu. Keşke böyle bir durum olmasaydı ama her iki tarafın da kendi açısından ortaya koyduğu bazı görüşler var fikirler var.



SURİYE'DE ABD VARLIĞI



Bizim açımızdan baktığımızdaki durum bir istikrarın sağlanıp herkesin temsil edildiği yapının ortaya çıkması. Biz Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi bu süreci destekleyen çalışmalarımıza devam ediyoruz.



"PYD VE YPG'NİN PKK'NIN BİR KOLU OLDUĞU DÜNYAYA ANLATTIK"



Bütün dünyaya PYD'nin ve YPG‘nin PKK’nın bir kolu olduğu konusunda herhangi bir şüphe bırakmayacak şekilde kendimizi ifade edip bilgileri de verebildik. İnkar edilemeyecek bir durum var ortada ve biz bu noktada çok iradeli bir şekilde net bir şekilde duruyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. PYD'nin ve YPG‘nin herhangi bir şekilde farklı bir unsur olarak hayatta kalması ya da farklı bir şekilde yönetmesini müsaade etmeyeceğimizi zaten dile getirdik.



ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ VAR MI?



Şu anda bir planlı bir şey yok ama her anda olabilir. Çünkü o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki, dolayısıyla olabilir de olmayabilir de buna şu anda benim bir anda böyle cevap vermek gibi bir şansım yok. Sürekli bir görüşme var tabi.

SURİYEYE GERİ DÖNÜŞLER

Sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım. Avrupa’nın farklı ülkelerinde de ciddi sayıda bir Suriyeli sığınmacı var. Onlardan da dönmek isteyenler var ama bunun en temel unsurlarından birisi ya da olabilmesinin temel araçlarından birisi güvenlik. Türkiye'nin misafirperverliğini ömür boyu unutmayacaklarını söyleyerek, oraya geri dönen ve artık Türkçe’nin ikinci lisan olarak konuşulduğu bir Suriye'den bahsediyoruz. Dediğim gibi bu sürecin bir zamanı var.