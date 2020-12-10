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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haber.. Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

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Son dakika haber.. Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
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Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

 

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