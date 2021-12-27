Son dakika! Çorum'da sahte içkiden dolayı tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
İşte minik Asiyenin son sağlık durumu Prof. Dr. Özkan açıkladı...İşte minik Asiye'nin son sağlık durumu! Prof. Dr. Özkan açıkladı...#Asiye Ateş
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
BDDKdan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusuBDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu#BDDK
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyonİçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon#İçişleri Bakanlığı
Şaşırtan raporlar açıklandı... Uzaylılar yatak odamdaŞaşırtan raporlar açıklandı... 'Uzaylılar yatak odamda!' #UFO
Bu nasıl komşu Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadıBu nasıl komşu? Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadı#Istanbul
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
Cinsel tacizle suçlanan eski eşi hakkında konuştu: O adam için üzgünümCinsel tacizle suçlanan eski eşi hakkında konuştu: O adam için üzgünüm#Kelly Lebrock
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Şehir günlerdir bomboş Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alınŞehir günlerdir bomboş! 'Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alın'#OMICRON
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Çorum'da sahte içkiden dolayı tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti

#Çorum#Sahte İçki#Mustafa Çiftçi
Son dakika Çorumda sahte içkiden dolayı tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti." dedi.

Haberin Devamı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, basın toplantısı düzenledi. Vali Çiftçi toplantıda, kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından 36 operasyon yapıldığını, 45 bin litre sahte içki ele geçirildiğini söyledi.

Vali Çiftçi, “Bu operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 5 tanesi ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur” dedi.

Gözden Kaçmasın

İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyonİçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyonHaberi görüntüle

Kentte sahte içkiden zehirlenen 19 kişinin hastanelere kaldırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, “Bunlardan 11 tanesinin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, 5 şahıs hayatını kaybetmiş, 1’i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahısın hastanede tedavileri devam etmektedir. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımıza tavsiyem, alkolün hem gerçeğinden hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir” dedi.

Gözden Kaçmasın

Sahte içkiden ölüm kâbusu Sakarya ve Gaziantepten acı haberler geldiSahte içkiden ölüm kâbusu! Sakarya ve Gaziantep'ten acı haberler geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Sahte İçki#Mustafa Çiftçi

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar