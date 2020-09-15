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Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:59 |  Son Güncelleme:

Son dakika... Çorum'da orman yangını sürüyor

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Son dakika... Çorum'da orman yangını sürüyor
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Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangını devam ediyor. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İskilip ilçesine bağlı Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

angın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine bölgeye çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 500 kişilik ekip yangını söndürmeye çalışıyor.

Aşağışeyhler Köyü Muhtarı Gürsel Öztürk, gece boyu süren yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını, ancak rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Son dakika... Çorumda orman yangını sürüyor

 

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