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Son dakika... Çorum'da binada doğal gaz patlaması! Acı haber geldi: 1 can kaybı

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#Patlama#Çorum#Doğalgaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 14:59

Çorum'da bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Çorum Valisi Ali Çalgan patlama nedeniyle 16 kişinin yaralandığını, yaralılardan birkaçının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Doğal gaz patlaması saniye saniye kameraya yansıdı.

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Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

16 KİŞİ YARALANDI

Çorum Valisi Ali Çalgan, patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, Ahlatçı Holding'e bağlı yetkili doğalgaz şirketi Çorumgaz ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı
Doğal gaz patlaması yaşanan binanın, patlama öncesindeki hali...

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

Son dakika... Çorumda binada doğal gaz patlaması Acı haber geldi: 1 can kaybı

 

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#Patlama#Çorum#Doğalgaz

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