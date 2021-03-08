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Son dakika: Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Çorum'un Alaca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Çorum'un Alaca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Alaca (Çorum)
Tarih-Saat : 08.03.2021, 12:09:54 TSİ
Enlem : 40.1040 N
Boylam : 35.0428 E
Derinlik : 5.35 km
Detay : https://t.co/hk3XhiKL5F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi