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AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Son dakika.. Corona Virüs önlemi: Kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığı'na gönderilmeyecek

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Son dakika.. Corona Virüs önlemi: Kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığı'na gönderilmeyecek
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Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi. Corona Virüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığı'na gönderilmeyecek, başvurular elektronik ortamda sisteme yüklenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası çekildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık, personel istihdamına yönelik yapılacak tüm kura çekimlerini, noter huzurunda, canlı yayında, daha önce yapılan salona katılımcı almayarak gerçekleştirmeye devam edecek.

Yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kura başvuruları için gerekli evrak ise artık Bakanlığa gönderilmeyecek, kura başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenecek.

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