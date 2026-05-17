Son dakika: Çorlu'da iki polis memuru şehit oldu

Olay, saat 13.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

POLİS MEMURLARI ERKAN TÜTÜNCÜLER VE EMRAH KOÇ ŞEHİT OLDU

Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vali Recep Soytürk ile Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olaya ilişkin paylaşımında "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verdi.

BAKAN GÜRLEK: POLİSLERİMİZE YÖNELİK BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından şu açıklamada bulundu:

Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum.

Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakârlığı daima minnetle hatırlanacaktır.

Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Şehitlerimizin makamları âli olsun.