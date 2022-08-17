Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Çöp evde bulunmuştu... Cem Muhammet'e ilişkin yeni detaylar: Bakanlık harekete geçti

Güncelleme Tarihi:

#Cem Muhammet#Çöp Ev#Okul
Son dakika... Çöp evde bulunmuştu... Cem Muhammete ilişkin yeni detaylar: Bakanlık harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:09

Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in Antalya'nın Aksu ilçesindeki ilkokulda olan kaydının, komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla tutulan tutanakla 'pasif öğrenci' konumuna getirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, tutanağı tutan öğretmenler P.B. ve N.A.'nın ifadelerinin alınıp, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi.

Haberin Devamı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Çöp evde bulunan Cem Muhammetten iyi haberÇöp evde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haberHaberi Görüntüle

Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

Haberin Devamı

ADRESİNDE BULUNAMAYINCA TUTANAK TUTULDU

Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.

OKUL SİSTEMİNDE 'PASİF ÖĞRENCİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu. Tutanak üzerine Cem Muhammet A.'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi.

Gözden Kaçmasın

Annesi ifadesinde her şeyi anlattı: Çöp evde bulunan Cemin babası, oğlu olduğunu bilmiyorAnnesi ifadesinde her şeyi anlattı: Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyorHaberi Görüntüle

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet'in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle Cem Muhammet'in 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Muhammet#Çöp Ev#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü