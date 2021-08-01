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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.08.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Çökertme yanıyor! Bölgedeki vatandaşlara çağrı

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Son dakika: Çökertme yanıyor! Bölgedeki vatandaşlara çağrı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesini saran alevler, maalesef Çökertme'ye sirayet etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla cansiperane mücadele devam ediyor. Bodrum'da çeşitli bölgelerde şiddetini arttıran yangınlar Çökertme'ye ulaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Son dakika: Çökertme yanıyor Bölgedeki vatandaşlara çağrı

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

Son dakika: Çökertme yanıyor Bölgedeki vatandaşlara çağrı


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