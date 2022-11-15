Son dakika... CNN TÜRK terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evde! Flaş detaylar: Camı kırarak aşağıya atlamaya çalışmış

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamaya neden olan bombayı yerleştiren kadın terörist Ahlam Albashır saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, teröristin yakalandığı eve giderek yeni detayları aktardı. Tokaz, teröristin eve yaşlı bir kadınla misafir olarak geldiğini, bombayı yerleştirdiği kıyafetlerini mutfaktaki çöpe atmak istediğini ifade etti.

İşte CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evden aktardıkları...





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"KIYAFETLERİNİ ÇÖP KUTUSUNA ATMAK İSTEDİ"

İstiklal Caddesi patlamasının 1 numaralı faili kadın terörist Ahlam Albashır, Küçükçekmece Gecekuşu Sokak'ta gözaltına alınmıştı. 3 katlı bir apartman ve bu son dairede yakalandı. Buraya yaşlı bir kadınla birlikte 'misafir' denilerek getirildi. Bu dairede Suriyeli bir aile yaşıyordu, her şeyden habersizlerdi bu arada. Patlamayı gerçekleştirdikten sonra gece saatlerinde Küçükçekmece'de bu eve geldi. Buraya oldukça endişeli bir şekilde geldi, hareketleri de tedirginlik yaratıyordu. Ailenin ifadesine göre evin salonunda oturup telefonuyla mesajlaştı. Patlamayı gerçekleştirdiği kıyafetleri kamuflajlı pantolonu ve siyah üstüydü. Kıyafetlerini bu eve geldikten sonra hızlı bir şekilde değiştirdi, mutfaktaki çöp kutusuna atmak istedi.

Sonrasında ev sahibi olan kadın geldi ve 'Ne yapıyorsun? Kıyafetleri neden atıyorsun?' Sonrasında ev sahibi olan kadından kıyafetleri sobaya atıp yakmasını istedi. Aslında kadın teröristin izini kaybettirmek için çaba sarf ettiğini de görmüş oluyoruz.

"BALKONUN CAMINI KIRARAK KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMAYA ÇALIŞTI"

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Kıyafetlerini değiştirdi, üzerindeki kazağı giydikten sonra soğuk olduğunu söyleyerek kalacağı odasına geldi. Buraya misafir olarak geldi ve ailenin de geleceğinden haberinin olmadığı yönünde ilk belirlemeler. Odaya gelip oturdu, geceyi burada geçirmeyi planlıyordu. Kadın terörist eve poşetle geldi. Teröristin kullanmış olduğu yüzüğü görüyoruz. Bu evde oldukça sıcak dakikalar yaşandı. Gece 02:50 sularında ekipler kadının bu adreste olduğunu belirledikten sonra sessiz şekilde bu adrese geldi. Merdivenler sessiz şekilde çıkıldı, kapı çalındıktan sonra bu adrese girildi.

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Kadın terörist sesleri duyunca balkonun camını kırarak kendisini aşağıya atmaya çalıştı. Yakalanmamak için her şeyi göze aldığını ifade edelim. Burada da yakalanmamak için vermiş olduğu mücadeleyi görmüş oluyorsunuz.

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Kadının kullandığı bir telefon vardı. Sürekli olarak görüşmelerini mesaj yoluyla yapmaya çalıştı. Polisler geldiğinde ise o telefon yoktu, dolayısıyla telefonu nereye sakladığıyla ilgili ekipler burada detaylı inceleme yaptı. Kadın terörist 10 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.