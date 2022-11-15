Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... CNN TÜRK terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evde! Flaş detaylar: Camı kırarak aşağıya atlamaya çalışmış

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Taksim#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 13:42

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili kadın terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evi, CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz girdi. Tokaz, teröristin polislerin eve geldiğini duyduktan sonra balkon camını kırarak aşağıya atlamaya çalıştığını ifade etti. İşte Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'in yakalandığı eve ilişkin yeni detaylar...

Haberin Devamı

 İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamaya neden olan bombayı yerleştiren kadın terörist Ahlam Albashır saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, teröristin yakalandığı eve giderek yeni detayları aktardı. Tokaz, teröristin eve yaşlı bir kadınla misafir olarak geldiğini, bombayı yerleştirdiği kıyafetlerini mutfaktaki çöpe atmak istediğini ifade etti. 

İşte CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evden aktardıkları...

Son dakika... CNN TÜRK terörist Ahlam Albashırın yakalandığı evde Flaş detaylar: Camı kırarak aşağıya atlamaya çalışmış

Haberin Devamı

"KIYAFETLERİNİ ÇÖP KUTUSUNA ATMAK İSTEDİ"

İstiklal Caddesi patlamasının 1 numaralı faili kadın terörist Ahlam Albashır, Küçükçekmece Gecekuşu Sokak'ta gözaltına alınmıştı. 3 katlı bir apartman ve bu son dairede yakalandı. Buraya yaşlı bir kadınla birlikte 'misafir' denilerek getirildi. Bu dairede Suriyeli bir aile yaşıyordu, her şeyden habersizlerdi bu arada. Patlamayı gerçekleştirdikten sonra gece saatlerinde Küçükçekmece'de bu eve geldi. Buraya oldukça endişeli bir şekilde geldi, hareketleri de tedirginlik yaratıyordu. Ailenin ifadesine göre evin salonunda oturup telefonuyla mesajlaştı. Patlamayı gerçekleştirdiği kıyafetleri kamuflajlı pantolonu ve siyah üstüydü. Kıyafetlerini bu eve geldikten sonra hızlı bir şekilde değiştirdi, mutfaktaki çöp kutusuna atmak istedi.

Gözden Kaçmasın

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi Son 1 hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştıTeröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! 'Son 1 hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı'Haberi görüntüle

Sonrasında ev sahibi olan kadın geldi ve 'Ne yapıyorsun? Kıyafetleri neden atıyorsun?' Sonrasında ev sahibi olan kadından kıyafetleri sobaya atıp yakmasını istedi. Aslında kadın teröristin izini kaybettirmek için çaba sarf ettiğini de görmüş oluyoruz.

Son dakika... CNN TÜRK terörist Ahlam Albashırın yakalandığı evde Flaş detaylar: Camı kırarak aşağıya atlamaya çalışmış

"BALKONUN CAMINI KIRARAK KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMAYA ÇALIŞTI"

Haberin Devamı

Kıyafetlerini değiştirdi, üzerindeki kazağı giydikten sonra soğuk olduğunu söyleyerek kalacağı odasına geldi. Buraya misafir olarak geldi ve ailenin de geleceğinden haberinin olmadığı yönünde ilk belirlemeler. Odaya gelip oturdu, geceyi burada geçirmeyi planlıyordu. Kadın terörist eve poşetle geldi. Teröristin kullanmış olduğu yüzüğü görüyoruz. Bu evde oldukça sıcak dakikalar yaşandı. Gece 02:50 sularında ekipler kadının bu adreste olduğunu belirledikten sonra sessiz şekilde bu adrese geldi. Merdivenler sessiz şekilde çıkıldı, kapı çalındıktan sonra bu adrese girildi.

Gözden Kaçmasın

Eli kanlı terörist 10 saat kaçabildiEli kanlı terörist 10 saat kaçabildiHaberi görüntüle

Kadın terörist sesleri duyunca balkonun camını kırarak kendisini aşağıya atmaya çalıştı. Yakalanmamak için her şeyi göze aldığını ifade edelim. Burada da yakalanmamak için vermiş olduğu mücadeleyi görmüş oluyorsunuz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Taksimdeki bombalı saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, eylemi planlayan Ammar Jarkas yakalandıTaksim'deki bombalı saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, eylemi planlayan Ammar Jarkas yakalandıHaberi görüntüle

Kadının kullandığı bir telefon vardı. Sürekli olarak görüşmelerini mesaj yoluyla yapmaya çalıştı. Polisler geldiğinde ise o telefon yoktu, dolayısıyla telefonu nereye sakladığıyla ilgili ekipler burada detaylı inceleme yaptı. Kadın terörist 10 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.

Son dakika... CNN TÜRK terörist Ahlam Albashırın yakalandığı evde Flaş detaylar: Camı kırarak aşağıya atlamaya çalışmış

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstiklal Caddesi#Taksim#Patlama

BAKMADAN GEÇME!

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV

BAKMADAN GEÇME!

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV