Son dakika haberler... Çirkin sözleri tepki çekmişti! İddianame düzenlendi, Erol Mütercimler'e 1.5 yıl hapis istendi

Katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Erol Mütercimler'in imam hatip okullarından mezun olmuş kimselere karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulunduğunu belirterek "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede aralarında Bilal Erdoğan, Mustafa Varank ile İlim Yayma Cemiyeti'nin de bulunduğu 16 kişi ve kurum "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edilirse Mütercimler, önümüzdeki günlerde İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.