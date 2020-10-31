Son dakika… Çirkin paylaşımlar için net mesaj geldi! ‘Yazdıkça yakalanacaksınız!’

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Kırmızı ünlem işareti simgesi birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek" paylaşımında bulundu.

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız❗️@EmniyetGM birimlerimiz tarafından,

37 paylaşım tespit edildi

25 şahıs için işlem başlatıldı

6 kişi gözaltında.



Mühim olan İnsan olabilmek. — Muhterem İnce (@muhteremince) October 31, 2020

ADALET BAKANI GÜL: ÇİRKİN PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır '' ifadelerini kullandı.