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Haber Giriş: 12.05.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu

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Son dakika... Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng, "Çin'den Türkiye'ye toplamda 27 milyon doz aşı geldi" açıklamasını yaptı. Cheng, "Sinovac'ın geliştirdiği aşının Faz-3 denemeleri Türkiye'de yapıldı. Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor" dedi.

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sorularını yanıtladı.

İşte Cheng'in açıklamaları:

Geçen sene Aralık'tan ayından beri Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Şu anda bir rakam vermek istiyorum, şu an itibariyle bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir.

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Aşılar nerede üretilecek?

Çin ve Türkiye arasında aşı konusunda iş birliği öteden beri yürütülüyordu. Faz 3 çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı ürünleri büyük miktarda Türkiye'ye getirilmişti, burada şişelenerek hazır ürün haline getirilmiştir. Bu tür iş birliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum.

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Anlaşma söz konusu mu?

Bu konuda detaylı bir bilgim yok.

Biraz önce bahsettiğim gibi Sinovac ürünleri Çin'den getirildikten sonra Türkiye'de üretiliyordu.

Son dakika... Çinden Türkiyeye gelen aşı sayısı belli oldu

Salgın başladıktan sonra çok güzel bir destek oldu Türkiye'den. Tıbbi malzeme yardımları oldu. Çin'in salgından üstesinden gelebilmesi için Türkiye'nin yardımları çok iyi oldu. Salgını kontrol altına aldıktan sonra, Çin'de vaka görüldükten sonra Türkiye'ye yardım ettik. Çin'de uzmanlarımızın geliştirdikleri hastalığın tedavi yöntemlerinin ve varyantlarının Türk uzmanlarıyla zamanında paylaştık. İki ülke uzmanları arasında 3-4 kez video konferans yapılarak, Çin tarafının tetkikleri Türk meslektaşlar ile paylaşıldı.

"ÇOK İYİ BİR SONUÇ ÇIKTI"

Sinovac'ın geliştirdiği aşının Faz-3 denemeleri Türkiye'de yapıldı. Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor.

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