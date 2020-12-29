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Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çin aşısının geleceği tarih belli oldu! İşte son detaylar...

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Son dakika... Çin aşısının geleceği tarih belli oldu! İşte son detaylar...
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Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

Çin’den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşının, İstanbul Havalimanı’na iniş saatinin 30 Aralık 06.10 olması bekleniyor.

Ayrıntılar birazdan...

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