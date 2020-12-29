Son dakika... Çin aşısının geleceği tarih belli oldu! İşte son detaylar...

Çin’den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşının, İstanbul Havalimanı’na iniş saatinin 30 Aralık 06.10 olması bekleniyor.



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