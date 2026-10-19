Son dakika... Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 22:37
Çılgın Sayısal Loto'da 791 milyon 485 bin 252 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 52-65-78-79-86-87- JOKER:46- SÜPERSTAR:47 oldu.
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Kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş millipiyangoonline.com sitesinden de canlı olarak aktarıldı.
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