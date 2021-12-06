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Son dakika... Cihan bebekten sevindiren haber! Cani baba öldüresiye darp etmişti

#İşkence#Bebek#Gaziantep
Son dakika... Cihan bebekten sevindiren haber Cani baba öldüresiye darp etmişti

Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cihan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

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Fabrika işçisi olan Yunus Göç, 29 Kasım'da Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yunus Göç ise mahkemece tutuklandı.

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Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda iyileşme göstermesinin ardından normal servise alınan Cihan bebek, bu sabah taburcu edildi. Sağlığına kavuşan bebek, günlerdir hastanede takibini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak yurda götürüldü.

"BEYNİNDE KALICI BİR HASAR DA MEVCUT GÖZÜKMÜYOR"

Cihan bebeğin tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir, "Bebeğimiz bize geldiğinde durumu iyi değildi. Beyinde kanama mevcuttu. Hemen yoğun bakımda tedaviye aldık. Zor bir süreçti. Sonunda Cihan bebek sağlığına kavuştu. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor, solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da mevcut gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek" dedi.

Bebeğin tedavi gördüğü özel hastanenin genel müdürü Cengiz Bayram ise Cihan'ı sağlıklı uğurlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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