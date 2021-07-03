Son dakika... Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Aydın bugün Türkiye saatiyle 09.40’ta THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a getiriliyor. Uçağın 22.30 sularında İstanbul’da olması bekleniyor. Aydın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkındaki ilk işlem İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde (Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası) yapılacak. Sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na gönderilecek. Aydın’ın hakkındaki suçlardan tutuklanması bekleniyor. Aydın’ın yakalama süreci şöyle:

TESLİM OLMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları var. Hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarıldı. Bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı Haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi. Aydın, teslim oldu ve Türkiye’ye geliyor.

HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR

Aydın hakkında, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış bir dava var. Aydın, halen

* Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.04.2021 tarihli,

* Tehdit suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 08 Şubat 2021 tarihli,

* Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 06 Haziran 2018 tarihli,

* “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle aranıyordu.

ÇATAKLI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, yeşil kategoride 1, turuncu kategoride 2, gri kategoride 4 olmak üzere 7 sözde üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi.

Çataklı, haziran ayında 12 terör eyleminin önlendiğini de duyurdu.

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN AKŞAM TÜRKİYE'DE OLACAK

Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyurdu ve şunları söyledi:

"1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu.

Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara