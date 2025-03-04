Son dakika: CHP’ye şaibeli kongre soruşturması... İstanbul İl Kongresi'ndeki iddialar üzerine harekete geçildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, soruşturmadan şu detayları paylaştı:
Hatırlayacak olursak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin kurultayındaki şaibeler üzerine soruşturması devam ederken bu sefer de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’nin İstanbul il kongresine yönelik soruşturma başlattı. Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirilmişti CHP’nin İstanbul il kongresi. İl başkanlığını 342 oyla Özgür Çelik kazanmıştı.