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Son dakika... CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı

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#CHP#Kurultay#Dava
Son dakika... CHPnin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 12:02

CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişinin cezalandırılması, Cemil Tugay ve 2 kişinin beraati istendi.

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Cumhuriyet savcısı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, delegelere maddi menfaat sağlayarak kurultay seçimlerini etkilemek suretiyle Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını; Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatini talep etti.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi.

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#CHP#Kurultay#Dava

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