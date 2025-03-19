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Son dakika: CHP'li Şişli ve Beylikdüzü Belediye başkanları gözaltında

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#CHP#Belediye#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 09:07

‘CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gözaltına alındı.

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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler tek tek gözaltına alınıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisler, iki belediye başkanının evinde arama yaptı.

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.

Son dakika: CHPli Şişli ve Beylikdüzü Belediye başkanları gözaltında

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'SABAH GÖZALTINA ALINDIM"

Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, "Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım.

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Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI RESUL EMRAH ŞAHAN:

Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu, yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz.

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#CHP#Belediye#Soruşturma

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