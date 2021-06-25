Son dakika: CHP'li milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı. Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün istifası sonrası CHP'nin meclisteki milletvekili sayısı 135' e düşerken Türkiye İşçi Partisi'nin 4'e yükseldi.

TBMM'deki son sandalye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 288

CHP: 135

HDP: 55

MHP: 48

İYİ Parti: 36

TİP:4

Memleket Partisi: 3

Demokrat Parti: 2

BBP: 1

DEVA: 1

DBP: 1

Saadet: 1

Yenilik Partisi: 1

Bağımsız: 7

Toplam: 583

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ'NÜN ÖZGEÇMİŞİ



27. Dönem İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü Vefa Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.



Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır. Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kadıgil Sütlü, evlidir.

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