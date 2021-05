Son dakika: CHP’li Erdoğdu hakkında suç duyurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 250 bin TL'lik dava

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, bu nedenle Erdoğdu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edilmiştir. Dilekçelerin müteakip aşamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine değinilmiş, AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ifade özgürlüğünün sınırları, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında adil bir dengenin nasıl kurulması gerektiği üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunulmuş, Aykut Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır."

Erdoğdu'nun 250 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi ve tahsili ile mahkeme kararının, yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması da talep edildi.



CHP'Lİ ERDOĞDU'YA TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış." değerlendirmesinde bulunan Altun, siyasi hayatı boyunca millete hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hadsiz ve ahlaksız tehditlere prim vermeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıllardır CHP'nin tehdit ve engellemelerine rağmen milletin desteğiyle memlekete hizmet ettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor. Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek, gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir."

Aziz milletin, kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacağına işaret eden Altun, "Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

"ORASI ARTIK DEMOKRASİ ADASI'DIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır."

"YASSIADA KATİLLERİNİN DİLİYLE HEDEF ALIYOR"

Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Yassıada zihniyetinin yine hortladığını" kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamaktan' bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmenin Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dil olduğunu belirtti.

Menderes’in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsinin aynı millet düşmanı dili kullandıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi, vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır."

"BUNLARA SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR"

Yassıada zihniyetinin tehditlerinin millet nezdinde bir karşılığının olmadığını belirten Çelik, bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceklerini aktardı.

Bunlara sessiz kalmanın millete ihanet olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."



