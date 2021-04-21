Son dakika: CHP'li Engin Altay'ın tepki çeken sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili, "Rahmetli Menderes bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar Menderes'ten aldıkları güçle o kadar ileri gitmişti ki Menderes sonra Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.



DETAYLAR GELİYOR...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara