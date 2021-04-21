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Haber Giriş: 21.04.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: CHP'li Engin Altay'ın tepki çeken sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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Son dakika: CHP'li Engin Altay'ın tepki çeken sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tehdit suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili, "Rahmetli Menderes bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar Menderes'ten aldıkları güçle o kadar ileri gitmişti ki Menderes sonra Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

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