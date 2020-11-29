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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika.. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri çok tepki çekmişti! RTÜK inceleme başlattı

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Son dakika.. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri çok tepki çekmişti! RTÜK inceleme başlattı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu bildirerek, "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.

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