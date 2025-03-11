Son dakika: CHP'li 4 belediyeye terör soruşturması! Çok sayıda gözaltı var: 13'ü farklı belediyelerde aktif görevde

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.

DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanı sonrasında yapılan incelemelerde; İKOM (İhtiyaç Komitesi) içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç isimli şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği, DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanması olan DİH (Devrimci İşçi Hareketi) tarafından bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği belirlendi.

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BELEDİYELERDE İHALELERE GİRDİLER

Ayrıca aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı tespit edildi.

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OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi. Sabah saatlerinde Maltepe, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

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HAYRİ İNÖNÜ VE EMİR SARIGÜL İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; DHKPC terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere finansal destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bir dönem Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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ALİ KILIÇ MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da mağdur sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Eski Şişli Eski Belediye Başkanı Hayri İnönü ise tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı

ŞÜPHELİLERDEN 13'ÜNÜN FARKLI BELEDİYELERDE AKTİF GÖREV YAPTIĞI BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün farklı belediyelerde aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kalender Özdemir'in şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olarak görev yaptığı, Abdullah Der'in ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Maltepe eski belediye başkan yardımcılarından Haydar Battal'ın şu anda Ataşehir Belediyesi'nde yönetici pozisyonunda olduğu, firari olarak aranan Melih Morsümbül'ün ise eski Maltepe Belediye Başkanı özel kalem müdürü görevinden sonra şu anda Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkan yardımcısı olduğu tespit edildi. Maltepe Belediyesi'nde ihalelerden sorumlu olan Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ile Sarıyer Belediyesi basın yayın şube müdürü Hatice Yazlık'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

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Diğer yandan soruşturma kapsamında terör örgütü DHKP/C'ye aktarıldığı belirtilen para miktarının günümüz itibariyle 22 milyon 780 bin lira olduğu bilgisi edinildi.