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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika! CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar: Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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Son dakika haberine göre, CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine, MYK'de oybirliği ile karar verdik." ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oybirliği ile karar verdik."

AK Partili meclis üyelerinden tepki Tanju Özcan özür diledi
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ÖZCAN'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, programın sunucusu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatmıştı. Tanju Özcan şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var."

CHPden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması
CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması
Belediye Başkanı Tanju Özcana kadınlardan siyah çelenkli tepki
Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki

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