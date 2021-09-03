MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması
GeriGündem Son dakika: CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla ilgili anlattığı anısı tepki çekmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun olayı, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." şeklinde değerlendirdi.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tanju Özcana kadınlardan siyah çelenkli tepki
Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki

YABANCI UYRUKLULARIN YARARLANDIĞI BELEDİYE HİZMETLERİNE ZAM ÖNERMİŞTİ

Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları kaydetti:

"O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."

: İlginizi Çekebilir

AK Partili meclis üyelerinden tepki Tanju Özcan özür diledi
AK Partili meclis üyelerinden tepki! Tanju Özcan özür diledi
Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
Faşist olduğu kadar müptezelmiş de

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi