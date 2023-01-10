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Son dakika... CHP'den AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna ret yanıtı

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#CHP#AK Parti#Anayasa
Son dakika... CHPden AK Partinin anayasa ziyareti randevusuna ret yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 11:54

CHP, AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. CHP ile İYİ Parti'nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi.

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CHP, AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. CHP ile İYİ Parti'nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi. CHP, 'Hayır' gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

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#CHP#AK Parti#Anayasa

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