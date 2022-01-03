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Son dakika... CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası

#CHP#Tanju Özcan#Alim Karaca

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan ve Karaca'ya CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

DOSYALARDAKİ EKSİK NEDENİYLE BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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KARAR GÜNÜ

Toplantıda, Özcan ve Karaca'nın dosyaları da görüşüldü. Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.

ÖZCAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

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Kurulun ardından soruları yanıtlayan Özcan, "Sosyal medya programında bana yakışmayan bir gaf yaptım. Hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Burada üzüldüğüm MYK’mız sanal linç kampanyasının etkisiyle beni disipline sevk etti. Yoksa ben o gaftan dolayı bugün burada olmadığımı biliyorum. Çizgimde herhangi bir değişiklik olmayacağını paylaştım. Ben Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin bekasıyla ilgili gördüğüm tehlikeleri bundan sonra da kamuoyuyla paylaşmaktan geri adım atmayacağımı tekrarlamış oldum." ifadelerini kullanmıştı.

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