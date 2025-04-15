×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: 'CHP'de şaibeli kurultay' iddiası... 86 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#EKREM İMAMOĞLU#ANKARA
Son dakika: CHPde şaibeli kurultay iddiası... 86 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 13:40

'CHP'de şaibeli kurultay' iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 86 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı.

Haberin Devamı

CHP’nin 38. Kurultayı’nda bazı delegelere para verildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 86 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt canlı yayında son gelişmeleri aktardı...

86 şüphelinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Kurultay soruşturma süreci kapsamında ifadeleri alınmaya başlandı. Tanık beyanlarına dikkat çekiliyordu. Tanık beyanlarının doğrultusunda 86 kişi belirlendi ve bu kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Dikkat çekici isimler var. O isimlere bakacak olursak CHP PM Üyesi Ali Haydat Fırat, Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, diğer isimler arasında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat var. Servet Yıldırım, İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlerdendi.

2 delegenin itirafçı olduğu, Özgür Karabat'la ilgili önemli ve çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı.

Gözden Kaçmasın‘Kurultay’ soruşturması: İfadelerde 10’u vekil 110 isim‘Kurultay’ soruşturması: İfadelerde 10’u vekil 110 isimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#EKREM İMAMOĞLU#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!