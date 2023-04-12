Son dakika: CHP'de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu

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Çanakkale mitingi sonrası gazetecilerin soruların yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ilk kez birçok partinin bir parti logosu altında seçime girdiğini vurguladı. “Herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak“ ifadelerini kullandı.

Kürsüde CHP lideri Çanakkale mitinginde seçilmesi halinde kurmayları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’in yürütmede yer alacağını söylemişti. Gazetecilere yaptığı açıklamada ise karar için Millet İttifakı'ndaki diğer liderlere işaret etti.

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Her partiye bir bakanlık verileceğini, daha sonra alınan oylara göre bakanlık dağılımı yapılacağı konusundan anlaşıldığını hatırlattı.

SALICI: TEPKİLER OLACAKTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tepkilere "Tepkiler olacaktır, CHP hiçbir siyasi partiyle iş birliği yapmasa kendi listelerini çıkarsaydı da yine tepkiler olacaktı" yanıtını vermişti. Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız. Kişileri konuşmak bu işin teferruatı" demişti.