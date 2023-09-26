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Son dakika: CHP'de Kurultay tarihi belli oldu

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#CHP#Kurultay#Kemal Kılıçdaroğlu
Son dakika: CHPde Kurultay tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Tüzük Kurultayı'nın 25-26 Kasım'da yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.

196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı. İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek.

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#CHP#Kurultay#Kemal Kılıçdaroğlu

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