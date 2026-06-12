Son dakika... CHP'de iki isme daha ihraç talebi

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini bildirdi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı 2 saat sürdü.

MYK'de daha önce partiden ihraç edilen ve mutlak butlan kararıyla ihracı yok hükmünde sayılan görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yeniden ihracına karar verildi.

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, MYK toplantısına ilişkin bilgi verdi.

MYK'de ülke gündeminin yanı sıra CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

9 KİŞİYE İHRAÇ TALEBİ İSTENMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini bildirmişti.

Sarı, şu ifadeleri kullanmıştı; "Partinin içine düştüğü bu cendereden, partinin mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır. 9 arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmiş bulunuyor ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmasına an itibarıyla karar verilmiş bulunuyor.

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Bu arkadaşlarımız, Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, bizim temiz siyaset anlayışımız içerisinde arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor, ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu arkadaşlarımız kendilerini yargı karşısında savunma durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Aklandıktan sonra arkadaşlarımıza kapımız açık kalmaya devam edecek."