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Son dakika... CHP'de iki belediye başkanı için kritik gün: Savunma yapacaklar

#CHP#Belediye Başkanı#CHP Yüksek Disiplin Kurulu
Son dakika... CHPde iki belediye başkanı için kritik gün: Savunma yapacaklar

CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor. Kurulda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir vatandaşla telefonda küfürlü konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca savunma yapacak.

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün genel merkezde tüm üyeleriyle toplanacak. Kurulda savunma yapacak olan isimlerden bir tanesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Özcan geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

CHPden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar: Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

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YDK kararına saygı duyacağını belirten Özcan olası bir ihraç kararı için ise, "partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçülük ve Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim" ifadelerini kullanmıştı.

ALİM KARACA İÇİN KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞTİ

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isime ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medya medyada paylaşılmış ve Fethiye Belediye Başkanı büyük tepki almıştı. Alim Karaca için CHP lideri talimat vermiş ve konu 20 Eylül tarihli MYK da görüşülmüştü. O MYK toplantısında Karaca'nın uyarı istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmişti. Alim Karaca da tıpkı Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

CHP Sözcüsü Öztrak açıkladı: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edildi

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#CHP#Belediye Başkanı#CHP Yüksek Disiplin Kurulu

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