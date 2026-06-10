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Son dakika... CHP'de 'disiplin' düğmesine basıldı: 9 vekilin ihracı istendi

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#CHP#Disiplin#İhraç Talebi
Son dakika... CHPde disiplin düğmesine basıldı: 9 vekilin ihracı istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 17:26

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 vekilin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

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CHP Sözcüsü Sarı "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.

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9 VEKİLİN İHRACI İSTENDİ

CHP Sözcüsü Sarı "Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alması dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular." dedi.

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Son dakika... CHPde disiplin düğmesine basıldı: 9 vekilin ihracı istendi
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova "Parti disipline aykırı davranan herkes CHP’den ayrılacak denildi. Liste önemli. Özgür Özel’in en yakın arkadaşları. Grup yönetimi bu kararla iki başkan vekili düştüğü için yeniden başkan vekili belirlenecek mi? İki grup Başkan Vekilinin partiden uzaklaştırılması önemli. Belki gelecek hafta Grup Toplantısında yeni Başkan Vekillerini göreceğiz.

Genel Merkez'den belki ayrıntılı bir açıklama yapılabilir. Doğrudan MYK kararıyla disipline sevk ediyorlar. Yarın ki parti meclisi toplantına bu karar götürülmeyecek. Hukuki tartışma çıkacaktır." dedi.

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#CHP#Disiplin#İhraç Talebi

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