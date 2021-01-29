Son dakika... CHP'de 3 milletvekili istifa etti

CHP´li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, parti içindeki rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi. Kılıçdaroğlu da ''Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur'' yanıtını vermişti.

Daha sonra geçtiğimiz salı günü CHP grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 vekil, Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

3 vekil bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek CHP'den istifa ettiklerini duyurdular.

Yalova Milletvekili Özcan Özel, istifa açıklamasında ''Önerilerimize yanıt gelmemesiyle birlikte bu açıklamaları yapma zarureti doğmuştur. Bundan sonraki çabam Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. Partim için yapmış olduğum her çalışmadan onur duyuyorum. Ciddi bir uyarı ve işaret fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum'' dedi.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da ''Partimizin öz evlatlarını ve birliğini düşünmemiz gerektiğini anlattım. Düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin politikalarında değişiklik olmaması üzerine mektup yazdık. Türkiye seçeneksiz değildir. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır'' diye konuştu.

3 vekilin istifa etmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'ten 135'e düştü.

AK PARTİ'DEN CHP'DEKİ İSTİFALARLA İLGİLİ İLK YORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 3 vekilin CHP'den istifa etmesiyle ilgili olarak ''Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri'' dedi.