Son dakika... CHP'de 26 il başkanı görevden alındı! 7 il başkanı disipline sevk edildi

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Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını açıkladı.

Sarı, Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve yüksek disiplin kurulu, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu iller: Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop ilinde de sadece il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu." dedi.

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CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran detayları aktardı;

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"26 ilde görevden alındı bazı il başkanları 7'sinin de disipline tedbirli olarak sevk edilmesine karar verildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı yapıldı. Bir çok il başkanların ihraçları istenmeye devam edildi. 20 il başkanı görevden alındı, yeni atamalar yapıldı. Yeni atanan isimlerin önümüzdeki günlerde göreve başlamasını bekliyoruz."

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