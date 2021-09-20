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Son dakika... CHP Sözcüsü Öztrak açıkladı: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edildi

#CHP#Fethiye#Fethiye Belediye Başkanı
Son dakika... CHP Sözcüsü Öztrak açıkladı: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca ağır küfürler etmişti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini belirterek, koruma talep etmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen taraftara telefonda 12.5 dakika boyunca ağır küfürler eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için MYK’ya sevk talimatı vermişti. CHP parti tüzüğü uyarınca disiplin işlemleri MYK kararı olmadan yapılamıyor.

Küfür iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gerekeni MYK’da yapın’ talimatı

İlgili Haber:Küfür iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gerekeni MYK’da yapın’ talimatı

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#CHP#Fethiye#Fethiye Belediye Başkanı