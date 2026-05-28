Son dakika... CHP Parti Meclisi, 1 Haziran'da toplanamayacak

CHP, Parti Meclisi üyelerine görevlendirilme yazısı ulaşmadığı için Parti Meclisi'nin toplanma tarihinin belirlenemediğini açıkladı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplayıp, Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceklerini açıkladı.

Partiden bugün yapılan açıklamada, "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle, Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

