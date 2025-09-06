×
Son dakika... CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 00:16

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, “Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

 

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

