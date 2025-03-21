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CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı

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#CHP#Olağanüstü Kurultay#CHP Genel Başkanı
CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 16:47

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Olağanüstü Kurultay kararını açıklarken 6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına beklediklerini belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonrasına Olağanüstü Kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu. 

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Özel ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürüyorum.  6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz. O gün, 6 Nisan günü, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini tazelemelerine talibim" ifadelerini kullandı.

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#CHP#Olağanüstü Kurultay#CHP Genel Başkanı

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