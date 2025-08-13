×
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

Son dakika... CHP lideri Özgür Özele Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 20:04

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün yaptığı açıklamalar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.

