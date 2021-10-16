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Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#AK Parti
Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşıma AK Parti’den peş peşe tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, "Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir “paralel devlet” arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur." ifadelerini kullanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Kimi tehdit ettiğine dikkat et.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek.” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bürokratlara seslenerek, “Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibarıyla durun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK: AÇIKÇA DEVLET MEMURLARINI TEHDİT EDİYOR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti 'den art arda tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur.

Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz."

AK PARTİLİ ÜNAL: BU ÇAĞRIYI 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE YAPSAYDIN...

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük.

"Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek."

AK PARTİLİ DAĞ: PKK'YA, FETÖ'YE BU TEHDİT DİLİNİ KULLANABİLİR Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kemal Bey'in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?" ifadelerini kullandı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#AK Parti

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