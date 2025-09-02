CNN TÜRK MUHABİRİ MERVE TOKAZ DETAYLARI ANLATTI

"Aralarında Özgür Çelik'in de olduğu bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş. Siyasi haklarından yoksun bırakılması talep edildi.



45. asliye hukuk Mahkemesi tarafından alınan bir karar demiştik. Bu kapsamda o karara dair detaylardan da bahsetmek isteriz. Bu kapsamda beş sayfalık bir ara karar verilen kararda '8.10.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 38. olağan il Kongresi’nde seçilen ve Sarıyer birinci ilçe Seçim kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarihli kararında yer alan üst kurul kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarına, Cumhuriyet Halk Partisi’nin merkez yönetim kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39. olan kurultay süreç kongre takviminde yer alan, seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına, Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan il kongresi delegelerinin tedbiren görevden almalarına karar verilmiştir' şeklinde bir ara karar tayin edildi.



Söz konusu hazırlanan iddianamede o dönemde oy kullanacak bazı isimlerle görev yapan bazı kişiler arasında gerçekleşen telefon konuşmaları da yer almış, o para konuşmalarının nasıl gerçekleştirildiği, o pazarlıkların nasıl yapıldığı da burada Başsavcılık tarafından bizzat tespit edilmişti.



CHP’nin İstanbul il Kongresi’nin iptaline ve söz konusu yönetiminde görevden uzaklaştırılması ilişkin bir ara karar verildi.



Yaklaşık on sayfalık bir iddianamede Özgür Çelik başta olmak üzere on kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezaları aynı zamanda siyasi haklarından yoksun bırakılmamaları talepleri söz konusu olmuştu. Burada hazırlanan iddianamede vurgulanan şey de bazı delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı 100 bin liradan 700 bin liraya kadar çeşitli meblağlar da birtakım rakamların teklif edildiği yer almıştı. Bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan detaylar bunlar.



45. asliye hukuk Mahkemesi tarafından bugün tarihli alınan kararla birlikte şaibeli kongreye ilişkin il kongresinin iptaline ve aynı zamanda da o dönemde seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin de görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin bir karara ve imza atıldığı burada özellikle mahkeme kararında basına yansıyan ses kayıtları, kongrede oy kullanacak delegelerin 150 bin lirayla 350 bin arasında rakamlar teklif edildiği, telefon, tablet gibi birtakım hediyeler vaatlerde bulunulduğu da ifade edildi." ifadelerini kullandı.