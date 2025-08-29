Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi hakkında iddianame! Özgür Çelik dahil 10 isme 3 yıla kadar hapis istemi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş’ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Soruşturma 4 Mart 2025 tarihinde başlatılmıştı. 8 Ekim 2023'te düzenlenmişti CHP İstanbul kongresi. O kongrede Cemal Canpolat'la Özgür Çelik karşı karşıya gelmişlerdi. O kongrenin sonunda da Özgür Çelik 342 oyla CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Mart ayının başlarında birtakım iddialar gündeme geldi.

Bu kongrede delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddialar gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da o iddialar üzerine soruşturma başlattı. 9 sayfalık iddianame hazırlandı.

İnan Güney, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de olduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı."