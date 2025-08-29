×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi hakkında iddianame! Özgür Çelik dahil 10 isme 3 yıla kadar hapis istemi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İstanbul#Özgür Çelik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 13:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "oymamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş’ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi. 

İLGİLİ HABERCHP İstanbul İl Başkanı Çelik, emniyette ifade verdiCHP İstanbul İl Başkanı Çelik, emniyette ifade verdiHaberi görüntüle

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Soruşturma 4 Mart 2025 tarihinde başlatılmıştı. 8 Ekim 2023'te düzenlenmişti CHP İstanbul kongresi. O kongrede Cemal Canpolat'la Özgür Çelik karşı karşıya gelmişlerdi. O kongrenin sonunda da Özgür Çelik 342 oyla CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Mart ayının başlarında birtakım iddialar gündeme geldi.

Haberin Devamı

Bu kongrede delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddialar gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da o iddialar üzerine soruşturma başlattı. 9 sayfalık iddianame hazırlandı.

İnan Güney, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de olduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı."

Gözden Kaçmasınİsrail: Gazze saldırılarında ilk aşama başladıİsrail: Gazze saldırılarında ilk aşama başladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#İstanbul#Özgür Çelik

BAKMADAN GEÇME!